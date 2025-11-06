لحمايتها من الاستغلال في تمويل الإرهاب.. دورة توعوية لفائدة الجمعيات

نظمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، دورة توعوية لفائدة الجمعيات الوطنية الخيرية والدينية. حول مخاطر التمويل غير المشروع، تهدف إلى حماية الجمعيات من الاستغلال في تمويل الإرهاب.

وأوضح بيان للوزارة أن الأمين العام لولاية الجزائر, ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، أشرف أمس الأربعاء بقاعة المحاضرات لولاية الجزائر. على افتتاح دورة تحسيسية وتوعوية موجهة لفائدة الجمعيات الوطنية الخيرية والدينية. بحضور ممثلي الوزارة والمرصد الوطني للمجتمع المدني. وكذا إطارات من مختلف الهيئات الأمنية.

وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ التدابير الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI). الرامية إلى حماية الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب. وذلك من خلال تعزيز ثقافة الشفافية المالية والرقابة الداخلية.

رفع درجة الوعي لدى الجمعيات حول أساليب الاستغلال المحتمل

وتهدف الدورة إلى رفع درجة الوعي لدى الجمعيات حول أساليب الاستغلال المحتمل في التمويل غير المشروع.تعزيز قدرات التسيير المالي والمحاسبي وإعداد التقارير وفق القواعد القانونية. دعم مبدأ الشراكة بين الإدارة والفاعلين الجمعويين. لمحاربة كل أشكال الانحراف والتعريف بالإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تسعى إلى تمكين الجمعيات من آليات الرقابة الداخلية والوثائق المالية المطلوبة قانونا. تقديم شروحات حول تقييم مخاطر الاستغلال وكيفية الكشف عن المعاملات المشبوهة والتصريح بها.

وتضمن البرنامج -حسب البيان- مداخلات قدمت من قبل ممثلين عن وزارة الداخلية, المرصد الوطني للمجتمع المدني. قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني, تضمنت “شروحات دقيقة حول الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, مخاطر استغلال الجمعيات والمنظمات. غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب والتسيير المالي للجمعيات .وإعداد التقارير المالية من قبل محافظي الحسابات”.

وفي ذات الإطار. تناولت المداخلات مؤشرات ومعايير الحوكمة لدى الجمعيات والخطوط التوجيهية المتعلقة بمتابعة التزام الجمعيات بمتطلبات. الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها.

وعرف اللقاء نقاشا مباشرا مع المشاركين, حيث تم الرد على استفسارات الجمعيات وتقديم شروحات تفصيلية حول سبل الوقاية من أي محاولات استغلال للجمعيات في التمويل غير المشروع وآليات التبليغ والتوثيقوالمتابعة القانونية.مع التأكيد على ضرورة اعتماد التسيير الشفاف واحترام المسارات المالية الرسمية بما يضمن حماية العمل الخيري وتحصين الجمعيات من أي مخاطر محتملة.