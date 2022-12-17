لحمري: “الاسترجاع في المنتخب الوطني أفضل مما هو عليه في الأندية”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، أيمن لحمري، بأن عناصر المنتخب تتواجد في أفضل الظروف، تحسبا لمواجهة السنغال.
وصرح لحمري، لتلفزيون “النهار”: ” خضنا في التربص الحالي أول مباراة أمام موريتانيا في ظروف جيدة، ونتمنى أن تجري مباراة السنغال على أحسن ما يرام”.
كما أضاف: “لم نشعر بأي ارهاق في هذا التربص، ونعمل بجد من أجل تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة السنغال”.
وتابع أيمن لحمري: “الاسترجاع في المنتخب الوطني، بتم في أفضل الظروف، وأفضل مما هو عليه في النوادي الجزائرية”.
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