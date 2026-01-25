لحمري يغادر شبيبة القبائل ويلتحق بشباب قسنطينة

أنهى اللاعب عزيز لحمري، ارتباطه بفريق شبيبة القبائل، في الميركاتو الشتوي الجاري، لينتقل إلى شباب قسنطينة، من أجل خوض تجربة جديدة.

وأعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن توقيعها اتفاق تحويل عزيز لحمري، إلى النادي الرياضي القسنطيني.

كما أكدت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، من جهتها، تعاقدها مع لحمري، من خلال ترحيبها باللاعب، عبر الصفحة الرسمية للفريق.

يذكر أن رحيل عزيز لحمري، عن صفوف شبيبة القبائل، جاء بطلب من اللاعب، لرغبته في تغيير الأجواء، وخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي.