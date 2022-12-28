قناة النهار لحم الإبل الأكثر إستهلاكا..أسعار مستقرة رغم كثرة الطلب بقلم قناة النهار نشر في 28 ديسمبر 2022 - 17:05 لحوم شارك غرِّد أرسل 335 0 لحم الإبل الأكثر إستهلاكا..أسعار مستقرة رغم كثرة الطلب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gkV5z اقرأ أيضا الفرصة الثانية/ قصّة شاب ضـ ـرب معلّمه بـالمدور بعدما تنمّر عليه وضحك عليه زملاءه .. ترقّبوها قناة النهار 11 ديسمبر "يحي طبّيش :" المعجبون مهووسين بيّا يزّدمولي للدّار قناة النهار 23 ديسمبر تيارت : مواطنون ينتظرون مشاريع التنمية للعودة لأراضيهم و الإستثمار فيها قناة النهار 24 ديسمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي قناة النهار 26 ديسمبر أجواء ربيعية على هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر محمد: "بديت نخدم في عمري 10 سنوات ''درت برويطة ونتجول في الاحياء'' قناة النهار 28 ديسمبر الدبلوماسية الإقتصادية.. واجهة للجزائر من خلال التعريف بالمنتوج المحلي قناة النهار 21 ديسمبر عدالة: قرابة 27 مليار دولار قيمة الأموال المنهوبة وعود الرئيس تتجسد قناة النهار 25 ديسمبر فلاح يحول أرض قاحلة إلى أخرى منتجة لكل الخيرات بفضل إرادته القوية بتيسمسيلت قناة النهار 16 ديسمبر الرئيس تبون: لأول مرة في التقاليد الانتخابية.. فضلت تكون التزامات مكتوبة وليس وعود قناة النهار 22 ديسمبر