لحوم العجول المستوردة.. المربون يكشفون سعر الكيلوغرام الواحد

أجمع مربو الأبقار ومستوردوها، على أن مبلغ 1200 دينار للكيلوغراك الواحد من اللحوم قليل مقارنة بمصاريف تسمينه واستيراده.

كما أوضح سفيان مربي ابقار، أن ” 1200 دينار لا تساعد لأن العجول يتم شراؤها 43 مليون وتسمينه يتطلب 3 ملايين في الشهر”. وعند إجراء عملية حسابية بسيطة، فإن المصاريف التي يتحملها المستورد الموال كالآتي: العجول تخطت 43 مليون سنتيم مقارنة بالسنة الماضية. بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية وتكاليف التسمين التي تفوق 20 مليون خلال 7 أشهر، وعند تقسيم العدد المتحصل على 430 كيلوغرام، تصبح النتيجة 1500 دينار للكلغ الواحد.

وستسلم الجزائر أولى كميات اللحوم الحمراء من الخارج تحسبا لشهر رمضان. وكشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، لـ“النهار أونلاين”، عن توقيعهم لعدة عقود مع متعاملين أجانب. يمثلون البرازيل والأرجنتين وبعض دول الشرق الأوسط. من أجل استبراد اللحوم الحمراء. تحسبا لشهر رمضان الفضيل وللفترة التي تليه، نظير الاسعار الزهيدة.

في حين، أشار، إلى ارسال وفد إلى دولة السودان من أجل التفاوض حول الأسعار . والكميات المرغوب في استيرادها قبل التوقيع على العقود.

وعن تحديد تاريخ الخامس عشر من شهر جانفي الجاري، لشروع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ” الفيار”. في مباشرة عملية الاستيراد رد الوزير قائلا: “حددنا هذا التاريخ فقط من أجل العمل على استقرار السوق”.

ولدى مداخلته بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للنسيج والجلود، أعلن الوزير عن ذبح خمسة مليون رأس. من الثروة الحيوانية سنويا من أبقار ورؤوس اغنام وغيرها واربعة ملاين خلال عبد الاضحى. كما دعا المتعاملين هناخالى التكتل من أجل وضع جهاز يتكفل باستغلال الجلود والصوف بغية تخفيض فاتورة الواردات.