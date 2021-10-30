لحوم حمراء بأسعار تنافسية تباع للمواطن مباشرة

العرض أطلقه مجمّع “روبن هود” على مستوى أزيد من 20 نقطة بيع في العاصمة

اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية لتمكين الشباب من تسويق لحوم المجمّع

سيشرع مجمّع خاص متخصص في اللحوم الحمراء، في تسويق اللحوم مباشرة للمواطن بأسعار تنافسية عبر نقاط بيع تابعة له، بعد تعاقده مع موالين ينشطون في ولايات مختلفة، على أن يتكفل هو بمهمة التسويق.

وسيدشّن المجمع الخاص الحامل للعلامة التجارية “روبن هود“، أزيد من عشرين نقطة بيع على مستوى الجزائر العاصمة، تخصص لبيع اللحوم الحمراء “غنمي” و”بڤري” بأسعار تنافسية للمواطن مباشرة، في انتظار تعميم المشروع على باقي ولايات الوطن بصفة تدريجية.

وأكد المجمع، أمس، خلال ندوة صحافية خصصها للإعلان عن ميلاد المشروع المنافس للشركة العمومية “ألفيار”، على أن توفير اللحم “غنمي” سيكون من خلال استغلال الثروة الحيوانية التي يتوفر عليها الموالون ونحرها بمذبح عين مليلة التابع له، أما نوع “البقري”، فسيكون باستيراد عجول صغيرة الحجم وتربيتها محليا قبل توجيهها للذبح ومن ثمة التسويق.

وقال المستشار الإعلامي، عبد السلام قادري، الذي ألقى الكلمة نيابة عن المدير العام لمجمع “روبن هود”، إن إدارة الأخير تعوّل على تقديم منتوج ذي نوعية وصحي، وأن اللحم ومشتقاته “مفروم” سيباع طازجا للمستهلك بعد إخضاعه لتحاليل من طرف مخابر تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال.

ومن المرتقب أن يوقّع المجمع لاحقا على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من أجل تمكين الشباب من فتح نقاط لبيع اللحوم الحمراء المنتجة من طرفه.

ويأتي هذا المشروع، بعد مرور أيام قليلة عن توقيع مجمع “أغرولوغ” العمومي على اتفاقية مع الفيدرالية الوطنية للموالين، تقضي بتمكين الموالين من تسويق ماشيتهم للمجمع الذي يتكفل بمهمة ذبحها على مستوى المذابح الثلاثة التي يتوفر عليها، وتوزيعها وتسويقها لفائدة المواطن من خلال الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ALVIARE”، بأسعار تنافسية.