لحوم حمراء بأسعار مخفضة في رمضان و2400 طن بيضاء لتموين السوق مع بداية الشهر

سيتم تسويق اللحوم بنوعيها “الحمراء والبيضاء” من طرف الدولة لفائدة تجار الجملة والتجزئة، بأسعار محددة وتنافسية. تحسباً لشهر رمضان الفضيل، ما يسمح بوضع حد للاستيراد وللمضاربين وانتهازيي الفرص.

في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” اليوم الأربعاء، كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة تنمية الفلاحة الاستراتيجية، مصطفى بن حنيني. عن الانطلاق الفعلي في عمليات التخزين التي شملت الصيصان من أجل تسمينها تحسبا لشهر رمضان الفضيل. باستغلال المخازن التابعة للمؤسسة وتلك التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب” الذي يساهم بدوره في توفير التغذية قبل إعادة تحويلها له للتصرف فيها وضمان عملية التسويق: “نحن سنساهم في ضمان وفرة 2400 طن من اللحوم البيضاء مع بداية الشهر الفضيل” قبل أن يشير هنا، إلى أن العملية سيساهم فيها حتى الشركاء الخواص، علماً أن المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أسدى تعليمات من أجل توفير 10 آلاف طن.

وبشأن توفير اللحوم الحمراء تحسباً للشهر الفضيل وعيد الأضحى المبارك. أفاد بن حنيني بإحصاء أزيد من 50 مزرعة نموذجية تسيرها الشركة التي يدير شؤونها. ستساهم في تسمين رؤوس الأغنام والعجول قبل تحويلها إلى الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”. مؤكداً أن تسويق اللحوم الحمراء لفائدة المستهلك ستكون بأسعار جد تنافسية: “على سبيل المثال لا الحصر إذا وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء في السوق عتبة 3 آلاف دينار فإن المواطن سيستهلكها من نقاط البيع التابعة للدولة بـ 1500 دينار”.

ومن جانبها، باشرت شركة “ألفيار” في إحصاء الإسطبلات ومعاينة الثروة الحيوانية المرشحة للاستغلال.

وبحسب ما أدلى به الرئيس المدير العام، سيتم استغلال المذابح الخاصة بمجمع “أغرولوغ” خلال مراحل المذابح.

ومن المرتقب أن تعقد كافة الأطراف التي ستشارك وتساهم في توفير اللحوم الحمراء، غدا الخميس، اجتماعاً. من أجل تقييم نسبة التقدم في المشروع الذي سيموّن السوق بـ10 آلاف طن من اللحوم البيضاء و50 ألف رأس غنم.