لحوم حمراء من 4 دول وأسواق جوارية بكل دائرة في رمضان

حددت الحكومة قائمة الدول المعنية بتوريد اللحوم للجزائر خلال الشهر الفضيل بأربعة لتشمل بولونيا، إسبانيا، البرازيل ورومانيا لإدخال ثمانية وعشرين ألف طنا أغلبيتها عبارة عن لحوم حمراء.

أفادت مصادر مسؤولة على دراية بملف الاستيراد، بتكفل المستوردين الخواص باستيراد ثلاثة عشر ألف طنا من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان الفضيل من أربع دول وهي: بولونيا، رومانيا، اسبانيا والبرازيل، من أجل ضمان وفرة المنتوج ومن ثمة العمل على استقرار السوق، مشيرة هنا إلى أنه وفي إطار هذا المسعى الرامي إلى المحافظة على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تقوم السلطات باستيراد نحو عشرين ألف طن من هذه اللحوم شهريا.

ولدى حديثها عن اللحوم البيضاء، فعملية الاستيراد هنا ستتكفل بها -حسب مراجع النهار أنلاين- المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية على غرار الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” و”SERPA”، حيث من المرتقب استيراد كميات تتراوح بين خمسة عشر وعشرين ألف طنا.

وعمد وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، مؤخرا عقد سلسلة من اللقاء الدورية مع مختلف المتعاملين، كانت بدايتها بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، من أجل فتح نقاط بيع لمختلف المواد الغذائية عبر الأسواق الجوارية التي ستفتح على مستوى كل دائرة خلال الشهر الفضيل، واعتماد أسعار مخفضة كون المنتوج سيباع من المصنَع إلى المستهلك، في انتظار عقد لقاء آخرا بعد غد الثلاثاء يحضره نظيره وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة وممثلين عن مختلف الهيئات التابعة لهذا القطاع، وكذا لقاءات أخرى مع منظمات حماية المستهلك ومختلف المهنيين، فيما حملت مصادرنا، مسؤولي قطاع الفلاحة مسؤولية ضمان وفرة المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه.

وتعتبر المعركة القادمة لوزارة التجارة “جودة وسعر وكذا توزيع عادل”، بعد وضع حد لما يعرف بمعركة الندرة.