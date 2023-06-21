لخضر بريش يعلن نهاية مسيرته مع شبكة بيين سبورت

أعلن الإعلامي الجزائري بشبكة بيين سبورتس، لخضر بريش، أمس الثلاثاء، عن نهاية مسيرته مع شبكة بيين سبورتس القطرية.

وذلك على هامش الأستوديو التحليلي لمواجهات تصفيات كأس أمم أوروربا 2026، الذي يقوده الإعلامي لخضر بريش.

وصرح لخضر بريش على هامش مهاية الحصة:”أشكر كل زملائي اللذين رافقوني في الدوحة وإسبانيا على مدار 12 سنة”.

وأضاف بريش:”كل الشكر للسلطات القطرية على ثقتها ومنحتنا الفرصة للعمل في هذه القناة، وأشكر المشاهدين على مرافقتهم لنا في كل تغطية”.

وللإشارة، بدأ الإعلامي لخضر بريش مسيرته عام 1989، وعمل كمقدم أخبار في الإذاعة الوطنية، بعدها إنتقل للتلفيزيون الجزائري كمعلق ومذيع.

وفي الفترة الممتدة مابين 1991 لغاية 1999، إنضم لخضر بريش لقناة MBC في لندن، وفي سنة 2000 إلتحق بريش بتلفيزيون قطر، وبعدها قناة أبوضبي في 2001.

وفي عام 2003، إنضم الإعلامي المخضرم لخضر بريش بقناة الجزيرة، التي تحولت إلى مجمع بيين سبورتس عام، وعُيين كمدير مكتب القناة بإسبانيا.