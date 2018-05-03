لخضر عجالي: “غوركوف كان قادرا على تطوير الكرة الجزائرية” !

أكد اللاعب الدولي السابق لخضر عجالي أن رحيل “كريستيان غوركوف” عن العارضة الفنية للخضر حطّم المنتخب الوطني ومن هناك بدأت المشاكل.

وقال عجالي في تصريح لقناة “sfr”: “قلتها في وقت سابق، رحيل غوركوف حطم المنتخب الجزائري”.

وأضاف: “غوركوف قام بعمل كبير، وتابعته وعملت كمحلل وشاهد كل مباريات الخضر وكان لديه مشروع مستقبلي”.

وتابع: “كان لدي آمل كبير في المدرب الفرنسي لأنه كان قادرا على منح الإضافة ليس للمنتخب فقط بل للكرة الجزائرية”.

وأردف: “كان يمكنه تقديم الإضافة أيضا للمدربين وللاعبين وغيرها من الأمور وكانت لديه الرغبة في ذلك”.