لخضر عجالي: “غوركوف كان قادرا على تطوير الكرة الجزائرية” !

الرياضة
  • -
  • 0
لخضر عجالي: “غوركوف كان قادرا على تطوير الكرة الجزائرية” !
بقلم أمير بهلول

أكد اللاعب الدولي السابق لخضر عجالي أن رحيل “كريستيان غوركوف” عن العارضة الفنية للخضر حطّم المنتخب الوطني ومن هناك بدأت المشاكل.

وقال عجالي في تصريح لقناة “sfr”: “قلتها في وقت سابق، رحيل غوركوف حطم المنتخب الجزائري”.

وأضاف: “غوركوف قام بعمل كبير، وتابعته وعملت كمحلل وشاهد كل مباريات الخضر وكان لديه مشروع مستقبلي”.

وتابع: “كان لدي آمل كبير في المدرب الفرنسي لأنه كان قادرا على منح الإضافة ليس للمنتخب فقط بل للكرة الجزائرية”.

وأردف: “كان يمكنه تقديم الإضافة أيضا للمدربين وللاعبين وغيرها من الأمور وكانت لديه الرغبة في ذلك”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital