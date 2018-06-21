لخضر عجالي مدربا جديدا لجمعية عين مليلة

عينت إدارة نادي جمعية عين مليلة، المدرب الجزائري، لخضر عجالي، على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب السابق حجار.

وتوصلت إدارة عين مليلة لاتفاق نهائي مع لخضر عجالي، أين سيشرف هذا الأخير على المشوار الجديد للجمعية، ضمن المحترف الأول.

وسبق للمدرب لخضر عجالي، تدريب العديد من الأندية الجزائرية، على غرار شباب باتنة، مولودية بجاية، وآخرها سريع غليزان، الموسم المنصرم.

ويطمح الصاعد الجديد للمحترف الأول، جمعية عين مليلة، لتحقيق موسم ناجح رفقة مدربه الجديد، لتأكيد أحقيتهم في التواجد ضمن حظيرة الكبار.