لخضر عجالي يترحم على أسطورة “السياربي” جيلالي سالمي

استغل التقني الجزائري، ومدرب حافيا كوناكري الغيني، لخضر عجالي، مواجهة فريقه لشباب بلوزداد، من أجل الترحم على أسطورة هذا الأخير والمنتخب الجزائري، جيلالي سالمي، الذي توفي مطلع أكتوبر الجاري.

وعقب نهاية لقاء “السياربي” وكوناكري، امس الأحد. بهدف لمثله في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية، دعا الدولي السابق لخضر عجالي. في الندوة الصحفية الحضور للوقوف دقيقة صمت ترحما على فقيد الكرة الجزائرية.

قبل أن يضيف: “جيلالي سالمي أسطورة شباب بلوزداد، نترحم على الفقيد. ومثلما قلت كان أسطورة ونتمنى الصبر لعائلته”.

وعلى صعيد آخر، نوّه عجالي، بقوة شباب بلوزداد، وقال: ” شباب بلوزداد فريق كبير ويملك إمكانيات كبيرة أيضا ونتمنى له التوفيق في مشواره. نحن نعمل ولدينا فريق شاب والأفضل بكل روح رياضية سيفوز”.