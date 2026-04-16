لخضر عجالي يعلن نهاية مغامرته مع حافيا كوناكري

أعلن المدرب الجزائري، لخضر عجالي، رحيله رسميا عن نادي حافيا كوناكري، بعد تجربة وصفها بالناجحة والمميزة.

وكشف عجالي، في رسالة وداع نشرها عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، اليوم الخميس، أن قراره جاء بعد تفكير عميق وتشاور مع عائلته، إذ أكد رغبته في العودة إلى أرض الوطن والاقتراب من عائلته الصغيرة والكبيرة، واضعًا حدًا لمسيرته مع النادي الغيني.

وأشار لخضر عجالي، إلى أنه عاش “موسمين استثنائيين” مع حافيا، توج خلالهما بلقب كأس الرابطة، إضافة إلى تحقيق تأهلين إلى المنافسات الإفريقية، وهو ما يعكس العمل الكبير الذي قام به رفقة الفريق.

كما حرص عجالي على توجيه شكره لإدارة النادي، وعلى رأسها الرئيس كابيلي كامارا، وجماهير حافيا. مشيدًا بالدعم الذي حظي به طوال فترة إشرافه على العارضة الفنية.

وختم المدرب رسالته بتمنياته بمواصلة نجاحات النادي. مؤكدًا أن “أسطورة حافيا ستستمر”.