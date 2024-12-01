لخضر عجالي يفوز بكأس غينيا رفقة حافيا كوناكري

فاز المدرب الجزائري لخضر عجالي بكأس غينيا رفقة نادي حافيا كوناكري كأول لقب له في مسيرته التدريبية في عالم الاحتراف.

وتمكن لخضر عجالي من الفوز بالكأس الغينية، اليوم الأحد، رفقة أحد أعرق الأندية الإفريقية بعدما سبق له الإشراف على العارضة الفنية لفريق نادي برقان الكويتي و المروج الليبي.

كما تولى عجالي مهمة تدريب عدة أندية جزائرية في وقت سابق، كمدرب مساعد أو مدرب رئيسي على غرار فرق اتحاد عنابة و مولودية بجاية و شبيبة القبائل.