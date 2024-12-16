لخضر لخضاري يستقيل من منصبه في شبيبة الساورة

قدم المدرب المساعد في فريق شبيبة الساورة، لخضاري لخضر، استقالته من منصبه، واضعا بذلك حدا لمشواره مع نسور الجنوب.

ونشرت إدراة فريق شبيبة الساورة، اليوم الاثنين، بياناً عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك. كشفت من خلالها عن استقالة المدرب المساعد لخضاري من منصبه في الفريق.

كما أوضح مسؤولو شبيبة الساورة، عبر البيان ذاته، بأن استقالة لخضاري تعود لأسباب شخصية، وتم الاتفاق على طلاق بالتراضي.

وفي ختام بيانها، عبّرت إدارة شبيبة الساورة عن شكرها للمدرب لخضر لخضاري، نظير كل ما قدمه للفريق. متمنيةً له التوفيق في بقية مشواره.