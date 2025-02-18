لخلافها مع والدته.. سيّدة مهددة بالحبس لضرب وحرق إبن جارتها

وجهت محكمة الشراقة تهمة الضرب و الجرح العمدي على قاصر ضد سيّدة وذلك على خلفية شكوى قيدتها جارتها تتهمها بالاعتداء على ابنها البالغ من العمر حوالي 5 سنوات. من خلال حرقه بعد إدخاله إلى شقتها انتقاما منها على خلافات بينهما.

تحريك الشكوى تقدمت بها سيدة أربعينية أمام مصالح الأمن تتهم فيها جارتها بالإعتداء على إبنها كلما صادفته على سلالم العمارة. من خلال شد شعره، وتماديها في ذلك بعد إدخاله لشقتها و القيام بحرقه، وذلك انتقاما منها بسبب خلافات متكررة بينهما. وقدمت شهادة طبية تثبت العجز جراء ذلك.

هاته الأخيرة حضرت للمحكمة مرفقة بابنها القاصر الذي استمعت المحكمة لتصريحاته حول الواقعة. فيما أكدت والدته ماجاء في محاضر الضبطية القضائية ، وطالبت على لسان دفاعها بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن الضرر اللاحق بها و بابنها.

من جهتها المتهمة فندت كل ما جاءت به الضحية، وأكدت أنها مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي شكوى كيدية. حيث سبق لهما أن تواجها أمام القضاء في 6 ملفات قضائية مختلفة. وطالبت على لسان دفاعها إفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة التي تستند على الشهود أساسا.

وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.

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