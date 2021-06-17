لدعم إيركسن.. هذا ما سيقوم به منتخب بلجيكا أمام الدنمارك

كشف “روميلو لوكاكو” مهاجم منتخب بلجيكا، أنه طلب من مدربه “روبيرتو مارتينز”، أن يترك الفريق يخرج الكرة في الدقيقة الـ 10 من المباراة أمام منتخب “الدنمارك” اليوم الخميس، لكي يسمح لجماهير “الدنمارك” بدعم اللاعب “إيركسن” الذي عاد إلى الحياة بعد الأزمة التي تعرض لها.

وأكد “لوكاكو”، أنّ إخراج الكرة في الدقيقة الـ 10 هو أقل شيء يمكن فعله من أجل دعم اللاعب “إيركسن” الذي تعرض لأزمة قلبية في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام “فنلندا”، أين تعاطف معه جميع عشاق كرة القدم.

وقال مهاجم منتخب بلجيكا في تصريحاته: “سنخرج الكرة خارج المستطيل الأخضر من أجل الوقوف ودعم اللاعب إيركسن بالتصفيقات، فكل اللاعبين يقفون معه في هذه المحنة العصيبة”.