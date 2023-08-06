لدعم ترشح الجزائر.. عطاف يستقبل مُمثلي الدول الأعضاء في البريكس

استقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، تباعاً، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة البريكس المعتمدين لدى الجزائر، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بسفراء كل من الصين وروسيا والهند وكذا القائمَيْن بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب افريقيا بالجزائر.

وتندرج هذه الاجتماعات في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة البريكس.

وياتي ذلك، من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند على إرادة سياسية قوية من لدن رئيس الجمهورية. ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسية الخارجية لبلادنا. وهي التي ما فتئت ترافع من أجل قيام نظام دولي متعدد الأقطاب. وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية.

وأكد الوزير أحمد عطاف أن الجزائر بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة البريكس. وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية. والتي تتجلى في المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة. لتطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليمياً ودولياً.