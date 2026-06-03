لدعم مترشحي “الباك”.. بيوت ودور الشباب مفتوحة مجانا أيام الامتحان

أعلنت وزارة الشباب، اليوم الأربعاء، عن تسخير بيوت ودور الشباب عبر التراب الوطني لفائدة المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026.

وحسب بيان للوزارة، جاءت هذه المبادرة من أجل توفير فضاءات مناسبة للمراجعة والاستراحة والدعم النفسي والبيداغوجي. وأيضا لضمان ظروف ملائمة تساعد المترشحين على التركيز والاستعداد الجيد.

وهذا من خلال استقبال المترشحين على مستوى المؤسسات الشبابية القريبة من مراكز إجراء الامتحانات.

وأكدت الوزارة تجنيد مختلف هياكل الإيواء التابعة للقطاع، لا سيما بيوت الشباب ومخيمات الشباب، لاستقبال وإيواء التلاميذ المترشحين عند الحاجة. وأيضا تسخير الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، وتنظيم أنشطة مرافقة وتحفيزية يشرف عليها إطارات القطاع وخلايا الإصغاء ووقاية صحة الشباب.

وتدعو الوزارة كافة والمترشحين إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية التي وضعت تحت تصرفهم طيلة فترة الامتحانات. متمنية للمترشحين النجاح والتوفيق في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.

وثمّنت الوزارة عاليًا جهود الدولة الجزائرية ومختلف القطاعات المعنية التي تسهر على ضمان السير الحسن لهذا الموعد التربوي الوطني. في ظل أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والانضباط.