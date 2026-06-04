لدعم مترشحي “الباك”..سيارات الأجرة مجانا بهذه الاحياء

أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن إطلاق مبادرة تضامنية وطنية لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026.

ووفقا لبيانٍ لنقابة فإن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان نقل المترشحين للبكالوريا مجانا إلى مراكز إجراء الامتحانات عبر مختلف ولايات الوطن. خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبات في التنقل أو نقصًا في وسائل النقل.

وأكدت النقابة في بيانها أنها تسعى إلى توفير ظروف مريحة وملائمة للمترشحين، والمساهمة في تمكينهم من الالتحاق بمراكز الامتحان في أحسن الظروف. بعيدًا عن مشقة التنقل أو القلق المرتبط بالوصول في الوقت المناسب، لا سيما خلال صبيحة الامتحان التي تعد لحظة حاسمة في مسارهم الدراسي.

وتندرج هذه المبادرة أيضا في إطار تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الامتحانات الرسمية.

ودعت النقابة كافة مكاتبها الولائية والمنخرطين من سائقي سيارات الأجرة إلى الانخراط بقوة في هذه المبادرة. تجسيدا لروح المواطنة والتضامن. وإبرازا للدور الاجتماعي الذي يضطلع به مهنيو قطاع النقل في خدمة المجتمع.

وبخصوص البرنامج الخاص بولاية الجزائر، سيتم التكفل بنقل مترشحي “الباك” المقيمين بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مع تغطية عدد من الأحياء السكنية، على غرار المعالمة، عثمان بلوزداد، سيدي بنور والزعاترية.

وأكد البيان أن سائقي سيارات الأجرة المتطوعين سيتكفلون بنقل المترشحين مجانا صبيحة أيام الامتحانات ابتداء من يوم الأحد 7 جوان 2026.

وسيتم نشر برامج النقل الخاصة بباقي الولايات المعنية بالمبادرة، من بينها النعامة والبيض وسكيكدة وعنابة وأم البواقي ووهران، وولايات أخرى عبر الوطن.