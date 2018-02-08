«لدينا الثقة في الفاف للردّ على ألكاراز أمام الفيفا وحماية مصالح الجزائر»

قال إن الجزائر لديها الأموال لتنظيم أكبر البطولات العالمية.. ولد علي لـ«النهار»:

«نتابع محرز ونتمنى تسوية وضعيته لمساعدة الخضر في تصفيات كان 2019»

«لجوء قرباج إلى المحكمة الرياضية مؤسف ولن يفيده في شيء»

أبدى وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، ثقته في قدرة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي، على الفوز بالقضية التي رفعها الناخب الوطني السابق لوكاس ألكاراز، ضد الجزائر، لدى الاتحادية الدولية لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بتعويضات تفوق 1.2 مليون يورو، ما يفوق 21 مليار سنتيم.

كما انتقد ولد علي لجوء قرباج إلى المحكمة الرياضة ضد قرار الفاف بسحب تسيير الرابطة المحترفة منه، وجدد استعداد السلطات الجزائرية ماديا لتنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية في كرة القدم وكل الرياضات الأخرى.

وتحدث حتى عن أزمة اللاعب الجزائري رياض محرز مع فريقه ليستر سيتي الانجليزي، حيث صرح ولد على لـ«النهار»، أمس، ردا على لجوء ألكاراز إلى «الفيفا» قائلا: «زطشي يملك كل الصلاحيات ليدافع عن مصلحة الكرة الجزائرية أمام الفيفا، ولدينا كل الثقة في زطشي ومكتبه التنفيذي لحفظ مصلحة الجزائر في هذه القضية، وهم واعون بكل شيء ونحن نحترم القوانين الدولية، مثلما يجب على الهيئات الدولية احترام قوانينا»، وعن مدى استعداد الجزائر لدفع الأموال لألكاراز في حال فوزه في قضيته ضد الفاف.

أضاف ولد علي: «نحن لا نتدخل في هذه الأمور ويجب على زطشي الرد عليها»، وفيما يخص استعداد الجزائر ماديا لتنظيم البطولات الإفريقية والدولية، قال الوزير: «الجزائر لديها إمكانيات في المستوى لاحتضان مختلف المنافسات ولديها القدرات المادية والبشرية التي تؤهلها لاستظافة أي منافسة قارية أو عالمية».

«محرز لاعب استثنائي نتمنى أن يستعيد مستواه ويقدم الكثير للكرة الجزائرية»

تحدّث وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن قضية خلاف محرز مع نادي ليستر سيتي الانجليزي ومقاطعته لتدريبات فريقه، بعد رفض تسريحه لنادي مانشيستر سيتي في الميركاتو.

وصرح ولد علي لـ«النهار» قائلا: «نتابع محرز ووضعية كل اللاعبين الجزائريين في البطولات الأجنبية واللاعبين المحليين أيضا، فيما يخص محرز أو كل لاعب آخر.

ونتمنى تسوية وضعية محرز ليستعيد مستواه، لأن المنتخب الوطني محتاج له ولكل اللاعبين الأجانب والمحليين ليكون في أتم الاستعداد لتصفيات كأس إفريقيا 2019، ونحن في حاجة إلى كل المجموعة حاضرة نفسيا وبدنيا ونتمنى النجاح لمحرز لأنه لاعب استثنائي سيقدم الكثير للمنتخب الجزائري».

«قضية قرباج والفاف أصبحت من الماضي واللجوء إلى المحكمة الرياضية لن يفيده»

أما عن خلاف زطشي وقرباج ولجوء الأخير إلى المحكمة الرياضية لاستعادة مكانته رئيسا للرابطة المحترفة لكرة القدم، فقال الوزير: «هذه القضية لا تصنع الحدث حاليا، لأن هناك قرارا اتخذه المكتب الفدرالي.

وحاليا الرابطة والفاف تعملان جيدا والبطولة تسير جيدا»، وأضاف: «كنا نتمنى عدم لجوء قرباج للتاس لأن ذلك لن يفيد الكرة الجزائرية، التي يلزمها الهدوء والتفاهم والتعامل بين كل الأطراف.

ولكن ما حدث شيء مؤسف ومهمتنا المراقبة والمرافقة ولا نتدخل»، أما عن بطولة العالم للمبارزة سيدات التي احتضنتها الجزائر فقال الوزير: «البطولة كانت ممتازة وشهدت مشاركة رياضيات بطلات أولمبيات وبطلات عالم من 25 دولة.

وحتى الجزائر شاركت برياضيات واعدات سنهن 14 سنة احتككن بالمستوى العالي واستفدن كثيرا ويجب نواصل تحضيرهن، وليدنا أمل فيهن في المستقبل».