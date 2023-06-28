لراحة الحجاج.. تقنيات ذكية وخدمات مميزة في طواف الإفاضة

بدأ المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، باستقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الإفاضة.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكانياتها وطاقاتها. لتقديم خدمات مميزة للحجاج أثناء طواف الإفاضة، وهي: الذكاء الإصطناعي حاضر في طواف الإفاضة من خلال مساندة مهمات التعقيم بالمسجد الحرام. إذ يعمل 11 روبوتا لـ8 ساعات آليا على التطهير وفق خريطة أعدت مسبقا للمكان. بالإضافة كذلك إلى نشر مراقبين على أبواب المسجد الحرام لتوجيه الحجاج، والحيلولة دون حدوث ازدحام.

ناهيك عن تسخير 20 جهاز روبوت “بايوكير” للتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح. بمعدل 1000 متر مربع في الساعة. هناك أيضا 20 جهاز “تعقيم ضبابي” لتطهير الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الأسقف.

تهيئة المصليات وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كالقلم القارئ ومصاحف “برايل”.

600 جهاز آلي لتعقيم الأيدي تعمل بميزة عدم التلامس. بالإضافة كذلك إلى 9000 عربة عادية وكهربائية. متصلة وتشغّل بتطبيق “تنقل” لتكثيف عمليات التعقيم، وتنظيم مهام دافعي العربات.

ويقوم المشرفون بمراقبة 4000 عامل لغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا. وتجهيز 7000 عبوة ماء زمزم وتوزيعها من خلال 800 عامل على المصلين في المسجد الحرام. اختبارات للتأكد من جاهزية أنظمة الصوت بالمسجد الحرام والطاقة وإنذار الحريق ووحدات التكييف. وقياس الحرارة في المصليات لتأكد من كفاءة التبريد ومدى التناسب مع درجات الحرارة الخارجية.