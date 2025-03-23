لربح الوقت والجهد.. CNAS تُوفر خدمات رقمية جديدة

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “الكناس”، الأحد، عن مجموعة من الخدمات الرقمية التي يوفرها عبر منصته الإلكترونية “فضاء الهناء”.

وحسب بيان للصندوق، تهدف هذه الخدمات الرقمية، إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للمؤمّن لهم اجتماعياً وتعزيز جودة الخدمات المقدمة عن بعد.

ويوفر “فضاء الهناء” للمستخدمين إمكانية الاطلاع على نسبة التغطية الاجتماعية وتواريخ نهاية الصلاحية في العلاجات. بالإضافة إلى طباعة شهادة الانتساب.

كما تُتيح المنصة متابعة مراحل معالجة الملفات الطبية وتعويضات العطل المرضية. فضلاً عن إمكانية الاطلاع على مختلف الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

فيما يمكن للمستخدمين الاستفادة من محاكي تعويض الأدوية، إضافة إلى الاطلاع على دليل الأدوية المعوضة. ونسبة ونوع العجز المتكفل به.

كما يمكنهم تتبع معالجة طلب بطاقة الشفاء والاطلاع على بياناتهم الشخصية والأحقية في الأداءات.

ودعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية جميع المؤمن لهم اجتماعياً إلى التسجيل في “فضاء الهناء”” عبر الموقع الرسمي: http://www.cnas.dz