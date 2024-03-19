لرفصها الزواج …يرسل صورها الفاضحة لأهلها وزملائها في العمل

أصر شاب على الانتقام من موظفة جمعتهما علاقة غرامية دام عمرها 4 سنوات. فقام بتهديدها بنشر صورها الخاصة وارسالها إلى اهلها وزملائها في العمل. قبل أن ينفذ تهديداته وقام بإرسال صور فاضحة لشقيقتها. ثم لمقر عملها، بغية الحاق الضرر بها، لرفضها مواصلة العلاقة معه.

وعلى وقع الوقائع الخطيرة التي ارتكبها المتهم قامت الضحية بإيداع شكوى بتاريخ 16 اوت 2023، امام رجال الدرك الوطني بالعاصمة. ورغم استدعاء المتهم من طرف ذات المصالح الأمنية واصل تهديداته. مدعيا بأنه مهوس بحبها، فبقي يطاردها من مكان لآخر، حتى في محطات الطاكسي والنقل بالاماكن العامة، ومقر عملها بمدينة الدار البيضاء بالعاصمة. والاخطر من ذلك قام بضربها وتهديدها بسلاح أبيض أمام العامة.

وفي الجلسة مثل المتهم الموقوف ” ب يوسف ” أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. لمواجهة جنح التهديد والقذف ،أين اعترف المتهم بارسال صور ضحيته المسماة ” ح.إ”. الى شقيقتها فقط نافيا نشرها او إرسالها لأشخاص أجانب كما تدعي.

كما نفى نفيا قاطعا تهديدها بنشر الصور أو بسلاح أبيض حسب شكواها. موضحا انه كام يريد إقامة الصلح واصلاح العلاقة لأجل الزواج بالفتاة، خاصة بعدما قضى معها 4 سنوات منذ وفاة والدته عام 2019 .

من جهتها الضحية ” ح.إ” أكدت على تصريحاتها التي ارفقتها في شكواها، وقالت ام المتهم حاول تشويه سمعتها بكل الطرق. وقام بفضحها بارسال صور شخصية فاضحة لشقيقتها وزملائها في العمل. ورغم مراسلته مع والده واشقائه لأجل وقف تهديداته والابتعاد عن حياتها لكنه لم يعدل من سلوكه وأصر على الانتقام منها.

وعلى ضوء ماورد التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم ” ب.يوسف”.

والجدير بالذكر أن المعني تك ادانته بعامين حبسا نافذا عن محكمة سيدي امحمد وهو الحكم محل الاستئناف في جلسة اليوم .