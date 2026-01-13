لرفضهما منحه المال.. زوجان مسنان يقاضيان ابنهما العاق بتهمة الضرب والسب بالشراقة

مثُل زوجان مسنان اليوم أمام محكمة الشراقة لتأكيد شكواهما ضد ابنهما البالغ من العمر 39 سنة الغائب عن الجلسة، اللذان قاما بمتابعته قضائيا بتهمة التعدي على الأصول و السب و الشتم، وذلك بعدما ارهقهما بالتعدي المستمر عليهما بعد كل مرة يرفضان منحه المال لاقتناء حاجته من السجائر المحشوة بالسموم.

وتقدم الوالدان المتقدمان في السن أمام هيئة المحكمة، ليؤكدا ما ذاق به صدرهما من معاناة متواصلة مع ابنهما الذي لم يتوان في الاعتداء عليهما بالضرب والشتم، حيث أكدت الضحية والدة المتهم الغائب أن فلذة ابنها اعتدى عليها بالضرب و السب و الشتم وقام بتحطيم أثاث المنزل وأغراضه وأنها لا تريد من خلال متابعته قضائيا الزج به بالسجن ولكن غايتها هي تأديبه وإعادته إلى جادة الصواب، غير أن زوجها الذي تجاوز عتبة السبعين عاما تدخل بالقول أن ما يقوم به ابنهما قد اتعبها وتحدث عن تعرضها يوم أمس للاغماء بعد حلقة جديدة من مسلسل متواصل من المعاناة مع ابنهما، غير أن القاضي تدخل بالتأكيد على تفهمه من موقف والدة المتهم التي تشتت بين اتهام ابنها والدفاع عنه في نفس الوقت وردد “هي أم الله غالب وأتفهم ذلك… لكن هذا ….(في اشارة لابنها المتهم) لن يستوعب إلا بدخوله السجن”.

وواصل الضحية والد المتهم الغائب، أن ابنه قام بضربه بلكمة على مستوى الصدر. وبسماع ابنتها أكدت أن شقيقها هدد والداها بالقتل قبل بلوغ رمضان وانه بعد سلسلة من الاعتداءات و السب يواصل ذلك بتهديدهما بالتصفية وانه مخافة عليهما باتت تنام برفقتهما بنفس الغرفة بالمنزل.

وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية غيابيا ضد المتهم مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 27 جانفي الجاري.