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قسنطينة.. 3 جرحى في حادث اصطدام شاحنة لرفع النفايات بسيارات مركونة في الخروب

بقلم هارون بوحزام
قسنطينة.. 3 جرحى في حادث اصطدام شاحنة لرفع النفايات بسيارات مركونة في الخروب
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وقع حادث مرور وقع بمدينة ماسينيسا منطقة E بالخروب، تمثل في صدم شاحنة (رفع القمامة ) لـ4 سيارات مركونة مع تسجيل انهيار حوالي 3 متر من جدار الخارجي لمدرسة ابتدائية (سبيقة محمد الصالح).

وخلف هذا الحادث3 مصابين (سائق الشاحنة و 2 من المارة ) من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 44 و 60 سنة لهم اصابات متفاوتة الخطورة.

gقدمت لهم الإسعافات في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية اين تم نقلهم إلى المستشفى الخروب محمد بوضياف.

رابط دائم : https://nhar.tv/LwAKO
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