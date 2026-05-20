لرفع انتاج الحليب .. 30 ألف رأس من الأبقار تصل الجزائر نوفمبر المقبل

كشف وزير الفلاحة، والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد مهدي، عن شراكة مع قطر لاستيراد 30 ألف رأس من الأبقار الحلوب من سلالة “هولشتاين”، ضمن مشروع “بلدنا” القطري، وهذا بهدف الرفع من الإنتاج المحلي.

وأوضح الوزير، خلال استضافته بمنتدى “المجاهد” أن شحنات الأبقار جرى انتقاؤها من الولايات المتحدة الأمريكية. وستصل عبر رحلات جوية، إلى ولاية أدرار ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل.

كما أشار وزير الفلاحة لدى حلوله ضيفًا على “فوروم المجاهد”، عن وجود تعاون مع مؤسسة INRA الفرنسية لتطوير البحث الزراعي. معلنا عن تعاون مع مجموعات توزيع كبرى من بينها Cevital و SIPA لتحسين قنوات التوزيع الغذائي.

