لرفع معنوياتهم.. نجوم المنتخب الوطني في زيارة للأطفال المرضى بالسرطان
استقبلت، اليوم السبت، مصلحتي طب أورام الأطفال وطب الأطفال للمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي “مايو” نجوم المنتخب الوطني. و على رأسهم المدرب جمال بلماضي.
كما كان حاضرا إلى جانب بلماضي، كل من اللاعبين الدوليين، رياض محرز، يوسف بلايلي. حيث قاموا بزيارة الأطفال المرضى في غرفهم، من أجل مواساتهم والوقوف إلى جانبهم في هذا الشهر الفضيل.
و خلال الزيارة، قدم نجوم المنتخب الوطني، قميص موقعهم بأسمائهم. وبدورهم كرم طاقم مستشفى “مايو”، الناخب الوطني جمال بلماضي. الذي قال في فيديو نشرته صفحة المستشفى الرسمية، “نتمنى الشفاء لهؤلاء الأطفال وربي يحفظهم إن شاء الله”.
كما شكر طاقم المستشفى الجامعي، نجوم المنتخب الوطني، على هذه المبادرة و الزيارة التفقدية التي رفعت من معنويات الأطفال المرضى.
لوام يتقدم بالتهاني للناخب الوطني في هذه المناسبة
و تقدم نادي أولمبيك مارسيليا، بالتهاني للناخب الوطني جمال بلماضي، بمناسبة عيد ميلاده السابع والأربعين.
و كتب حساب لوام على الفايسبوك في هذه المناسبة، عبر الفايسبوك: ”يحتفل نجمنا السابق جمال بلماضي اليوم بعيد ميلاده الـ47 كل عام و انت بخير كوتش”.
كما أضاف الحساب الرسمي بنشر فيديو لأجمل أهداف الناخب الوطني مع الفريق الفرنسي.
يجدر للإشارة، شارك الناخب الوطني جمال بلماضي، في 66 مواجهة و سجل 9 أهداف مع أولمبيك مارسيليا.