لزغد يُشدد على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة وجودة التموين بالكهرباء

شدد الرئيس المدير العام لسونلغاز، محمد لزغد، على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة وجودة التموين بالكهرباء، مؤكدًا على أهمية احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشاريع.

وخلال زيارة لمنشآت نقل و تحويل الكهرباء بولاية بشار، أجرى وفد رفيع المستوى من سونلغاز. يومي 16 و17 جانفي 2026، زيارة تفقدية إلى ولاية بشار شملت عددًا من منشآت تحويل وتوزيع الكهرباء. وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل والاطلاع على جاهزية الشبكة الكهربائية بالولاية.

وتفقد الوفد مراكز تحويل الكهرباء بكل من بشار، المدينة الجديدة PVN، لحمر والعبادلة. كما عاين مشروعي إنجاز مركزي تحويل الكهرباء 220/400 كيلوفولط و60/220 كيلوفولط ببشار. حيث قُدمت شروحات حول مدى تقدم الأشغال.

وخلال الزيارة، شدد الرئيس المدير العام لسونلغاز على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة وجودة التموين بالكهرباء. مؤكدًا أهمية احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشاريع، بما يعزز موثوقية الشبكة الكهربائية ويدعم وتيرة التنمية الاقتصادية والصناعية بالولاية.

