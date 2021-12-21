لزهاري: إطلاق سراح أكثر من 18 ألف سجين خلال هذه السنة

كشف بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح أكثر من 18 ألف سجين من سجناء الرأي المعتقلين خلال هذه السنة.

وقال لزهاري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن احتفالات هذه السنة جاءت تحت شعار “المساواة”، وتم اختيار هذا الشعار على خلفية ما خلفته جائحة كورونا.

كما أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد للدولة الجزائرية الذي أقره رئيس الجمهورية طالب بمحاربة الفساد، والمساواة دون تمييز.

وأضاف لزهاري أن رئيس الحمهورية، كان قد تعهّد بحماية حقوق الإنسان، وبعد وصوله لسدة الحكم أمر بتنمية مناطق الظل وهذا للقضاء على التفاوت وتحقيق المساواة التي دعت إليه الامم المتحدة.

وهذا كالحق في الكهرباء والماء، والتعليم، والتنمية والرعاية الصحية، والتي رصدت لها أموالا ضخمة من طرف الدولة.

بالمقابل أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم الإنطلاق في سياسة أخرى وهي التوازن بين المناطق وبالتالي تحقيق المساواة.

من جهته، ثمّن ذات المتحدث قرار رئيس الجمهورية باطلاق سراح سجناء الرأي المعتقلين خلال الحراك الشعبي.

حيث كشف عن اطلاق سراح أكثر من 15 ألف سجين هذه السنة ممن أدخلوا للسجن كسجناء رأي وهذا ما ننادي به الدولة.

من جانبه أكد لزهاري، أن بيان أول نوفمبر هو وثيقة لحقوق الانسان، لتحقيق العدل والكرامة والقضاء على التمييز وبناء دولة ديمقراطية وتحقيق المصير.

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لزهاري: المغرب هو البلد الوحيد الذي لم يصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان

كما صرح بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الانسان بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أن الجزائر ستبقى في حلق جميع من يعتبرها كانت مستعمرة. وقال بوزيد لزهاري “سوف نبقى نطالب دائما بالإعتراف والتعويض وذلك سيبقى للأجيال. هذا يوم خاص لإفريقيا التي عانت بمن الاستعمار والتمييز العنصري ومن استغلال ثرواتها الطبيعية. وكشف لزهاري أن الدولة الوحيدة التي لم تصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان هي المملكة المغربية. رغم أنها تتغنى بحقوق الإنسان. كما أن الصحراء الغربية هي الحلقة الوحيدة التي لم تتذوق حقوق الميثاق.

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