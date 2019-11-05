لزهاري: استقبلنا رئيس نقابة القضاة واتصلنا بوزير العدل ونسعى لإنهاء الأزمة

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن المجلس الذي يترأسه يقوم بمساعي من أجل إنهاء أزمة القضاة.

وكشف لزهاري الذي نزل ضيفا صبيحة اليوم الثلاثاء عى القناة الإذاعية الأولى أنه استقبل رئيس نقابة القضاة مع ممثلين تابعين للنقابة و تم الإستماع إليهم.

وأضاف لزهاري بأنه تم الإتصال مع الأطراف المعنية،أين قال أنه وجد ترحيبا من طرف وزير العدل بهذا المسعى.

وأكد ذات المتحدث بأن هذه المواقف خاصة في المرحلة التي تمر بها البلاد لا تخدم المصلحة العامة.

كما أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن الحراك جاء من أجل تجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع وحق التظاهر السلمي هو أحد الحقوق السياسية.

كما ابدى لزهاري قلقه الشديد بخصوص الفيديو الذي تم تداوله و الذي يخص حادثة مجلس قضاء وهران و الذي يمكن استغلاله من أطراف خارجية.

وفي ذات السياق قال أن المجلس له مندوبين على مستوى خمس مناطق من الوطن الشرق الغرب و الوسط و الجنوب الغربي و الشرقي.

ويكلف هؤلاء المندوبين حسبه برصد التجاوزات ورفع تقارير للسلطات القضائية وممثلي الحق العام من اجل تحريك الدعوى العمومية.