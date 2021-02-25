لزهاري: الإستعانة بفرق سونلغاز في ليبيا والعراق للتدخل في محطات توليد الكهرباء

كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، صبري لزهاري، أنه تم الاستعانة بفرق سونلغاز في ليبيا والعراق للتدخل في محطات توليد الكهرباء.

وقال في حوار مع “وأج”، أن فرقة من تقنيي ومهندسي سونلغاز متواجدة منذ أسبوع في ليبيا بطلب من شركة الكهرباء الليبية.

كما ستتنقل فرقة أخرى في أفريل المقبل إلى العراق بطلب من مؤسسة “جينيرال إلكتريك” لإنجاز أشغال صيانة المنشآت الكهربائية.

وكشف لزهاري، أنه خلال أكتوبر المنصرم، توجهت فرقة أولى متكونة من 12 تقني ومهندس للشركة إلى ليبيا بطلب من رئيس الجمهورية.

وذلك قصد تصليح خلل على مستوى المحطة الكهربائية “خمس” التي تزود طرابلس وتعادل قدرة هذه المحطة قدرة محطة الحامة بالجزائر العاصمة.

وأكد لزهاري، أنه منذ تلك الفترة، تطور هذا التدخل الذي يعكس طابع العلاقات بين البلدين الجارين، إلى علاقة تجارية.

وأوضح أن شركة الكهرباء الليبية طلبت من الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء إرسال فرقة قصد إنجاز فحوصات على مستوى ثلاث محطات، خمس و زاوية وطرابلس قصد تصليح ذروة الإستهلاك الصيفي.