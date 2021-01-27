لزهاري: الإفراج عن أصحاب التهم البسيطة ونزلاء السجون قلّل من تفاقم الفيروس في وسط المحبوسين

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري ، أن الحق في التعليم تأثر سلبا بسبب غلق المدارس.

جاء هذا خلال إشرافه على أشغال مائدة مستديرة حول الدروس المستفادة في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح لزهاري، أن خيارات الإفراج عن أصحاب التهم البسيطة ونزلاء السجون تقلل من تفاقم الفيروس في أواسط المحبوسين.

وأضاف لزهاري، أن المجلس يؤكد دائما على توفير سبل حصول المتضررين من الأزمة على المساعدات المادية.

وقال أن الإرادة السياسية متوفرة على أعلى هرم الدولة من أجل حقوق الإنسان، والمجتمع المدني ساهم في التقليل من وطأة الأزمة.

وكشف عن دعوة كل الجمعيات والرابطات للمساهمة في تعزيز وإثراء منظومة حقوق الإنسان في الجزائر لتقديم تقرير سنوي شامل.