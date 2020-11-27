لزهاري: البرلمان الأوروبي يريد المساس بسمعة الجزائر في وضع حساس

ندد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وصف البرلمان الاوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر بالمتدهورة.

وأورد في تصريح لـ”النهار” أنها أجندة واضحة يراد بها المساس بسمعة الجزائر في هذا الظرف الحساس.

وقال “الأوضاع الانسانية متدهورة في الصحراء الغربية وفي مالي، وبالذات في المناطق التي بها تدخل للقوى الأوروبية”.

وتابع “لا ننفي وجود انتهاكات، لكنها ليست سياسة دولة، بل أفعال معزولة منتهجة من طرف بعض الأشخاص”.

وأكد لزهاري وجود إرادة سياسية للقضاء على هذه الانتهاكات، ووجود مجلس حقوق الانسان كمؤسسة دستورية يؤكد ذلك.

ودعا لزهاري الناشطين في مجال حقوق الانسان الى الحوار، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة، ولا تستدعي الذهاب الى الاجانب.