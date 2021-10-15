لزهاري: الجزائر إستقبلت 40 ألف لاجئ سوري

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري. أن اللاجئين يحظون بمكانة خاصة في الجزائر. لأنها تعمل على توفير كل الظروف الكفيلة بحماية حقوقهم.

وقال لزهاري خلال مداخلة ألقاها بمناسبة الطبعة الخامسة لبرنامج “إيراسميس بلوس” حول إنشاء قدرات مؤسسة لدمج اللاجئين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي، أن فئة اللاجئين “تحظى بمكانة خاصة في الجزائر، لأن الشعب عانى كثيرا من هذه الظاهرة أثناء حرب التحرير المجيدة”_ حسبه_ .

وكشف ذات المتحدث، أن الجزائر إنضمت إلى إتفاقية تحمي هذه الفئة وتساعدها. كما أن المجلس دعا إلى وضع قانون خاص بالاجئين. مشيرا إلى أن الجزائر إستقبلت 40 ألف لاجئ سوري. و قدمت لهم خدمات في جميع المجالات. وكذلك الأمر بالنسبة للاجئين الصحراويين.

وأكد في ذات السياق، أن الجزائر تقوم بتنفيذ إلتزاماتها في هذا المجال، مضيفا بالقول “نحن كمجلس وطني نعمل على متابعة التوصيات التي قدمت للجزائر و قبلتها”.

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