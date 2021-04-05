لزهاري: الجزائر نزعت أكثر من 9 ملايين لغم

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أن الجزائر تمكنت من نزع أكثر من 9 ملايين لغم من 1963 إلى 2016.

وأوضح لزهاري، أن الجزائر يعترف لها دوليا أنها طبقت تطبيقا صحيحا ما جاء في إتفاقيات أوتاوا للقضاء على الألغام وعدم تخزينها.

وأضاف، أنه بفضل المجهودات التي قام بها الجيش الوطني الشعبي، تمكن خلال الفترة الممتدة من 1963 الى غاية 2016 من نزع اكثر من تسعة ملايين لغم.

وتمكنت الجزائر خلال الفترة الأولى من عملية نزع الألغام من سنة 1963 والى غاية 1988من إزالة قرابة 8 ملايين لغم.

بالإضافة إلى تحرير 50 ألف هكتار من الأراضي، بينما توصلت خلال الفترة الثانية من العملية أي من 2004 والى غاية 1 ديسمبر 2016 من إنهاء العملية وتحرير البلد من كافة الالغام.

حيث تم إزالة مليون و 35 ألف و129 لكم وتحرير اكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي التي تم استغلالها فيما بعد في مشاريع فلاحية.