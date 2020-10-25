لزهاري.. الحراك الشعبي هو الذي فرض التعديل الدستوري

أكد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الاحد، أن الحراك الشعبي هو من فرض التعديل الدستوري، وتجسد مطالبه في هذه الوثيقة.

وقال لزهاري في ندوة عن حقوق الانسان في ظل مشروع الدستور، إن الاخير يأتي في ظروف مختلفة.

وأوضح المتحدث، أن موازين القوي تغيرت، مشيرا إلى أن لأول مرة يدخل الشعب بقوة عن طريق الحراك.

وأضاف بوزيد لزهاري، أن الشباب ثاروا لانهم ملوا، ما بين موجود في الوثائق الدستورية، والممارسات التي كانت في واد آخر.

وأبرز لزهاري “نحن نحاول شرح الدستور لكن كلمة الفصل تعود للشعب وهو من يقول كلمتة في الفاتح نوفمبر”.

وأشار المتحدث أن الحقوق والحريات هي سلاح قوي في يد المواطن يجب توفير الوسائل الدفاع عن حقوقه.