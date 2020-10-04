عاجل

لزهاري: الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي

الوطني
  • -
  • 0
لزهاري: الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي
بقلم أمينة داودي

أكد الدكتور بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي.

وأشار لزهاري خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية، أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم.

من خلال محاربة الفساد والتزوير ،خاصة وأن الشعب الجزائري متمسك بحقوق الإنسان المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف لزهاري، أن الدولة يجب أن تحدد الوسائل التي يتجه إليها المواطن في حالة إنتهاك حقوقه كالقضاء.

وأكد ذات المتحدث، على ضرورة إستقلالية القضاء وألا يخضع للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات.

من جانب أخر أكد لزهاري، أن الدستور أعطى الحق في حرية المعتقد وومارستها بشروط وفي أطر معروفة حسب ما يحدده ويسمح به القانون”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=897474

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com