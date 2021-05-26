لزهاري.. المغرب زرع 10 ملايين لغم بجدار العار

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن المغرب زرع 10 ملايين لغم بجدار العار بتهديد صريح لحق الشعب الصحراوي.

وأضاف، لزهاري، أن المغرب لحد الآن لم يصادق على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام .

وأكد المتحدث،في تصريح للتلفزيون العمومي، أن لجنة حقوق الإنسان الأممية طلبت من المغرب بأكتوبر 2016 بإزالة الألغام لتسهيل تنقل الصحراويين.

وفي ذات السياق قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الشعب الصحراوي صبر كثيرا من أجل استفتاء تقرير المصير.

تابعا،”وأن الصحراء الغربية بقيت آخر مستعمرة بإفريقيا،موضحا أن المجموعة الدولية والاتحاد الإفريقي،لا تعترف إلا بوجود دولة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية”.