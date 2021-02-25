لزهاري.. على الجميع الالتفاف حول مؤسسات الدولة والوقوف في وجه المخططات

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري على“ضرورة بناء جبهة داخلية قوية في وجه التحديات وخطابات التشكيك”.

وأبرز لزهاري وجوب اغتنام الفرص للتحسيس ولاسيما في أوساط الطلبة للاتفاف الجميع حول مؤسسات الدولة والوقوف في وجه المخططات والمشككين.

وأضاف المتحدث أن حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي “مكفولة للجميع في إطار القانون وثوابت الجمهورية والمصلحة العليا للبلاد”.

وأشار لزهاري، إلى وجوب إنتاج منظومة تقوم على حقوق الإنسان، تمكن الجميع من التعبير بكل حرية، بما فيها المعارضة.

وشدد المسؤول على ضرورة الالتفاف حول الجيش، باعتباره العمود الفقري للدولة، وقائلا “كل محاولات المساس به هي مساس باستقرار البلاد”.

وفي ذات السياق قال المتحدث “بعيدا عن خطاب التخويف يلاحظ الجميع انهيار دول بسبب التفكك”.