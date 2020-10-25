لزهاري.. في الجزائر الجديدة تغييرات عميقة للقضاء على الممارسات السابقة

قال بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن في الجزائر الجديدة هي تغييرات عميقة في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية.

وأوضح لزهاري، اليوم الأحد،أن التغييرات تقضي على جميع الممارسات السابقة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة همّها الأول العمل لفائدة الشعب.

مضيفا “بطبيعة الحال الدولة تعمل دائما على احترام وصون المبادئ الإسلامية”.

وأكد لزهاري، أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر في إطار حقوق الإنسان، ثقيلة وترقى إلى الدستور.

وأشار المتحدث إلى ضرورة إنشاء جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، مردفا “مشروع الدستور يمنح ذلك”.