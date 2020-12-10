لزهاري: لا يوجد ما يمنعنا من تنفيذ الإعدام ولن نقبل الاستمرار في قتل واختطاف أطفالنا

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري بأنه لا يوجد أي قانون يمنع الجزائر من تطبيق حكم الإعدام، مؤكدا بأن الجزائر علقت التنفيذ في هذا الحكم كالتزام أخلاقي وقعته مع الأمم المتحدة.

وأضاف ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم، أن الجزائر وقعت على اتفاق أممي ينص على الحق في الحياة، كما أنها وقفت تنفيذ الحكم بالإعدام منذ 1993، لكن ليس هناك أي قانون يمنعها من ذلك.

بالموازاة مع ذلك أضاف لزهاري، أن القانون الجزائري ينص على وجود 18 عقوبة تنص على عقوبة الاعدام، مؤكدا بأن هذا الحكم يجب أن يقتصر فقط على الجرائم الخطيرة

وفيما يتعلق بجرائم قتل واختطاف الأطفال، أكد لزهاري بأن الجزائريين لن يقبلوا بأن يختطف أبناؤهم و يقتلوا و يغتصبوا، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذه الجرائم.