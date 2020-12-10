لزهاري: ندعو النساء المعنفات للتبليغ عما يتعرضن له والدولة ستتكفل بالباقي

دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق للانسان، بوزيد لزهاري، اليوم الخميس، النساء المعنفات للتبليغ عما يتعرضن له، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بهن.

وقال لزهاري، “تم إبلاغنا من طرف ممثل الشرطة أنه تم تسجيل عشر الاف و400 شكوى تعنيف خلال شهر اكتوبر”.

وأضاف “تعنيف المرأة لا يمت بصلة بديننا واخلاقنا والمعاهدات الدولية، ندعو النساء المعنفات للتبليغ عما يتعرضن له والدولة ستتكفل بالباقي”.

وأكد “نتنظر قانونا يحدد بدقة وسائل الاعانة للتكفل بالمرأة المعنفة، وسنشجع النساء والفتيات للتبليغ عن تعنيفهن، لا للصمت ضد الظلم”.

ودعا لتعميم مراكز رعاية النساء المعنفات، خصوصا في الريف، أين لا تزال لدى الرجل عقدة تعنيف المرأة وطردها من المنزل.

حيث تضطر هذه الأخيرة في معظم الأحيان الى المبيت في الشارع، أين تستغلها الذئاب البشرية لأغراض أخرى –يضيف بوزيد لزهاري-.

قتل الأطفال ليست تصرفات دولة..

وفي رده على سؤال حول حماية الأطفال من الخطف والقتل، قال لزهاري إن هذه الظاهرة الخطيرة ليست تصرفات دولة.

وأضاف في السياق “قتل الاطفال ليست تصرفات دولة بل اشخاص يعيشون في المجتمع”.

وتابع لزهاري “اول مدافع عن الحقوق، خاصة الاطفال هي العدالة، تتدخل الضبطية القضائية مباشرة ضد المتهمين، ويطبق عليهم القانون”.

ودعا لزهاري الى الوقوف بصرامة وحزم ضد هذه التصرفات الخطيرة والتي تهدد المجتمع، في ظل استفحالها خلال الفترة الأخيرة.