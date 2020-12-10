لزهاري يستنكر لائحة البرلمان الأوروبي: لوبيات تقلقها المواقف المستقلة للجزائر

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لزهاري يستنكر لائحة البرلمان الأوروبي: لوبيات تقلقها المواقف المستقلة للجزائر
بقلم نادية بن طاهر

استنكر بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، لائحة البرلمان الأوروبي مؤكدا أنها لم تكن موضوعية وذكرت السلبيات دون الإيجابيات.

وأورد لزهاري، في ندوة صحفية له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان: “لائحة البرلمان الأوروبي لم تكن متوازنة وموضوعية، ذكرت السلبيات فقط ولم تتكلم عن الإيجابيات”.

وأوضح ذات المتحدث، أن الانتهاكات موجودة في كل دول العالم، لكن وصول حقوق الإنسان في الجزائر للتدهور، لا أساس له من الصحة.

وأكد لزهاري، إن وراء هذه اللائحة لوبيات تقلقها المواقف المستقلة للجزائر قائلا: “لن نقبل بأن هناك حالة استعجال لتدهور حقوق الإنسان في الجزائر”.

وأشار ذات المتحدث، إلى التطور الذي حدث في الدستور الجديد في مجال حقوق الإنسان، وأعطى مثالا بالمادة 40 والتي تعمل على مكافحة ومحاربة العنف ضد المرأة وهي سابقة في الدول العربية والاسلامية والإفريقية.


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