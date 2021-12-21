لزهاري يمنح جائزة حقوق الإنسان للعقيدين طاهر زبيري ويوسف الخطيب

أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري، اليوم الثلاثاء، عن منح العقيدين طاهر زبيري ويوسف الخطيب جائزة حقوق الانسان لهذه السنة.

وفي هذا السياق قال لزهاري ان العقيدين طاهر زبيري والعقيد يوسف الخطيب على أنهما ضابطين ساميين في جيش التحرير الوطني

كان هدفهما تحقيق اهم هدف في حقوق الانسان وهو تقرير المصير.

كما أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الطاهر زبيري يعتبر آخر قائد للولاية التاريخية الاوراس، وهو من مواليد 1929 بأم العظائم بسوق أهراس.

كما ساهم في اعداد الثورة و من الذين عملوا على تفجيرها.

بينما العقيد يوسف الخطيب المدعو حسان من ابناء ولاية الشلف، التحق بالولاية الرابعة ومارس العلاج وحضر جانبا من مؤتمر الصومام.

وفي مارس 1959 عين مسؤولا عن الولاية الرابعة.و خلال 8 اوت 1960 عين قائدا للمنطقة الرابعة.و بعد الاستقلال عاد للجامعة لمواصلة دراسة الطب 1999 ترشح للانتخابات الرئاسية.

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