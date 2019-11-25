لزهاري: 200 توصية متعلقة بحقوق الإنسان تمت مراسلة السلطات بشأنها

سلّم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018، لرئيس الدولة.

وقال بوزيد لزهاري، إن التقرير، تم التذكير فيه بعمل اللجان الـ6 الدائمة للمجلس الوطني،والانشغالات الكبرى التي طرحت خلال تلك الفترة.

كما تضمن نحو 200 توصية،تمت مراسلة السلطات العمومية بخصوصها،للتكفل بها من أجل التكيف مع الالتزامات الدولية للجزائر،بمجال حماية حقوق الإنسان.

وأشار لزهاري إلى أن استقباله من طرف رئيس الدولة يأتي تطبيقا للمادة 199 من الدستور.

وتلزم المادة في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر.

وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية، على أعلى مستوى لمسألة حماية حقوق الإنسان.

وتابع لزهاري “تقديم التقرير بهذا الظرف بالذات، والتكالب الذي نشهده من بعض الجهات لأنهم أدركوا أننا سائرون على الطريق السليم”.

تابعا”والمتمثل بفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بإطار سلمي والذهاب لانتخابات حضرت لها كل الوسائل الضامنة للنزاهة والشفافية”.