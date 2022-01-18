لزيارة أبو ظبي.. عليك الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا
أعلنت حكومة أبو ظبي، أنها اشترطت على الراغبين في دخول المدينة إظهار دليل على تلقي جرعة معززة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا.
ويأتي هذا الإجراء، بهدف مواجهة الأعداد المتزايدة للإصابات بالفيروس التاجي بمدينة أبو ظبي.
وأوضحت “منصة الرعاية الصحية عن بعد” الحكومية، إنه يتعين على الأشخاص الذين يدخلون عاصمة الإمارات، إبراز “بطاقة خضراء” تؤكد حالة التطعيم الخاصة بهم.
واشترطت المنصة، حصول الزائرين لمدينة أبو ظبي على جرعة معززة ثالثة بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.
هذا وسيتعين على من يرغبون في دخول أبو ظبي إظهار “نتيجة اختبار سلبية”، خلال الأسبوعين الماضيين للحفاظ على وضعهم “الأخضر”.
كما تطالب حكومة أبو ظبي السكان بإبراز بطاقاتهم الخضراء قبل دخول الأماكن العامة أو المباني الحكومية.
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روسيا تُسجل أكثر 30 ألف إصابة بكورونا
سجلت روسيا الإثنين أكثر من 30 ألف أصابة جديدة بكورونا فيما انخفض عدد الوفيات اليومية خلال 24 ساعة الماضية.
وكشف موقع روسيا اليوم عن تسجيل وزارة الصجة الروسية 30726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بعدما كانت حصيلة أمس 29230 حالة، فيما انخفض عدد الوفيات اليومية من 683 أمس إلى 670 اليوم.
هذا وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 10 ملايين 834260، منها 321990 حالة وفاة.
كما تعافى 19756 شخصا من كوفيد-19 بشكل كامل خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 9 ملايين و878371.