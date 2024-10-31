لساني الحاد سبب مشاكلي.. فكيف ألزم الصمت وأتفادى الجدال ؟!

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعلم أن اعترافي اليوم غريبا نوعا ما، فعادة الجميع يبرر صفاته السيئة، لكني اليوم لن أفعل فأنا حقا أقع في مطبات دوما بسبب ما أتلفظ به من كلام من لساني.

أجل سيدتي، فانا مقبلة على مشروع العمر، مخطوبة وقريبا سأزف عروس، بيني وبين خطيبي علاقة حب جميلة، لكن لساني السليط سوف يجرني إلى ما لا يُحمد عقباه، ففي كل موقف أكون أنا السيئة ولو كنت مظلومة لأني لا اعرف السيطرة على لساني وأحب دوما أن أواجه دون لف ودوران.

سيدتي اعترف بهذه الصفة السيئة، فأنا لا أفوت موقف دون أن أضع فيه النقاط على الأحرف، وهذا الصفة أتعبتني جدا، وأحاول صلح نفسي والتحكم في لساني، لان أهلي وخطيبي دوما ينبهاني أن التغاضي مرة ومرتين جيد حتى نبني علاقات جيدة، لكن دوما أعود لنفس العادة، أجادل وأناقش أتفه الأمور، لكن أشعر أن الكل منزعج مني، بل صاروا ينفرون مني، ويتحاشون الحديث معي، فما الحل لأبقى صامتة، لأن علاقتي بخطيبي متوترة نوعا ما، وأنا لا أريد أن أخسره.

دعاء من الشرق

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله أختاه، اعتراف جميل للغاية، وحبك للتغير أجمل ليس لأجل الخطيب فحسب، بل لأجل الحياة ككل وعلاقاتك جميعا ومستقبلك أيضا.

حبيبتي، جميل أن نعبر عما يخالجنا، وأن نكون صريحين في مواقفنا، والتكتم أحيانا يفقدنا حقوقنا، لكن بأسلوب حسن . فهو الطريقة التي يجب أن نحذر فيها ونحرص أن نكون لطيفين فيها حتى نكسب حب الآخرين واحترامهم من جهة. ونوضح موقفنا ونثبت ذاتنا بلطف من جهة أخرى، فالكلام يجب أن يكون بهدوء دون انفعالات، تفادي اتهام الآخرين ، وقولي “أنا شعرت بكذا وكذا“. أو “أردت كذا وكذا“، بدل أن تقولي “أنتَ فعلت..” أو “أنتِ قلتي“.

أيضا لابد أن تختاري الوقت المناسب والظروف المهيئة للحديث، فهذه هي الطريقة الصواب لتمسكي بالعصا من منتصفها، واحذري لسانك. ولا تناقشي في كل صغيرة وكبيرة. بل تغافلي فقال أحد الأئمة: “تسع أعشار الطمأنينة التغافل وقيل التغابي“. لا تتوقفي عزيزتي عند كل كلمة وكل موقف، واجعلي لسانك مهذبا رطبا بالكلمات الطيبة. ثم تيقني أنه ليس اهلك وخطيبك فقط من سوف ينفرون منك. بل سوف يتعدى الأمر على كل من تتعاملين معه وهذا سيؤثر في استقرار نفسيتك ويؤذي قلبك. فما عليك الآن سوى أن تتغلبي على هذه العادة، وسوف يتصلح كل شيء خاصة مع خطيبك. استعيني بالله وتضرعي إليه بالدعاء، وبحول الله ستكونين من السعداء.

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