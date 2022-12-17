لسبب غريب..زيدان يرفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور نهائي المونديال

كشفت وسائل إعلام أوروبية، اليوم السبت، عن رفض النجم الفرنسي السابق، زين الدين زيدان، دعوة الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، لحضور نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، غدا الأحد.

هذا وقامت الإتحادية الفرنسية، بدعوة عدة لاعبين سابقين للديكة، كعرفان لهم، وأبرز من تمت دعوتهم لحضور النهائي، زين الدين زيدان.

وكشف موقع “موندو ديبورتيفو” اليوم السبت، أن زيدان رفض الحضور في ملعب لوسيل غدا الأحد، برسم نهائي المونديال.

والسبب يعود حسب المصدر، أن زيدان يرفض إلقاء الضوء عليه، في هذا الحدث التاريخي، ولا يريد أن يسرق اللحظة من عناصر المنتخب الفرنسي.

وفي ذات السياق، كشفت إذاعة “مونت كارلو”، أن زيدان رفض ركوب الطائرة التي استأجرها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ليلة أمس الجمعة.

والتي يسافر فيها لاعبون آخرون سابقون في المنتخب الوطني، لحضور نهائي كأس العالم قطر 2022.