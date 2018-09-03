«لست خوافا ولا جبانا.. ومن يقول إني سرقت في المولودية فليقابلني» !

حمّل الأنصار مسؤولية التأثير على معنويات اللاعبين.. قاسي السعيد:

«نتفاوض مع 3 مدربين.. ارتكبت أخطاء ومستعد للرحيل إذا كان العيب فيّ»

أكد المدير الرياضي العام لفريق مولودية الجزائر العائد إلى مهامه بقرار من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، ولد قدور، أنه لا يمكنه ترك الفريق حتى لا يقال عنه إنه جبان ويخاف واستسلم لشتائم الأنصار ومن أجل إكمال العمل الذي قام به منذ الموسم الفارط.

وقال قاسي السعيد، أمس، في ندوة صحافية بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان: «أنا مسؤول ولا أتهرب من المسؤولية، الأشياء التي تحدث داخل بيت العميد لا أحد يمكن إنكارها، هناك ناس لا تحب الاستقرار للفريق لا من الناحية الإدارية ولا المالية، قاسي لا يربح الملايير، يأخذ عرق جبينه ومستعد لمواجهة كل ما يقول العكس، أنا في الفريق منذ 14 شهرا ولا آخد يوم راحة، الناس تقول إنه خفض حجم الرواتب نعم، لكن الفريق الحالي أحسن بكثير وبقيمة مالية أقل من فريق الموسم الماضي، ولما خفضنا الرواتب لم نضع السكين على رقبة اللاعبين، لكننا بالمقابل رفعنا قيمة المنح من أجل تحقيق نتائج إيجابية «و أضاف: «أنا يدعمني عملي ولا أحتاج مجاملة من أحد ولا يوجد خلاف مع رئيس مجلس الإدارة حيرش».

«أتقبل سب وشتم الأنصار لي ولابد من تصفية المحيط قبل أن ندخل في الحيط»

قال قاسي السعيد، إنه يتقبل شتم الأنصار له لكن لا يتقبل ذلك للاعبين قبل انطلاق المباريات وأثنائها وأضاف: «الشتم والسب نتقبله كمسؤولين، لكن أيعقل سب اللاعبين قبل المباراة ؟ماذا يتبقى لهم من معنويات؟ الآن راح تتغير الأمور وأكون قريبا من الفريق أكثر واذا كان المحيط متعفنا كما يقولون يجب تطهيره قبل أن ندخل في الجدار» وأضاف:«أنا لا أتحدى الأنصار بعودتي ومن باب الرجولية لم يشتمونني لا يمكنني الرحيل ولست جبانا ولا خوافا ومن يقول إنني سرقت يقابلني أمام الجميع».

«نحن نتدرب للرابطة أبطال إفريقيا والفريق أصبح كتابا مفتوح»

وتطرق قاسي السعيد إلى الإقصاء من رابطة أبطال إفريقيا وقال: «الفريق يطبق سياسة التشبيب وتكوين فريق للمستقبل، كنا نعرف أننا لن نذهب بعيدا في المنافسة الإفريقية مثل كل الفرق الجزائرية ماعدا سطيف الذي يملك الخبرة، نحن نتدرب للبطولة الإفريقية».

وأضاف: «في هذا الموسم المدرب يعرف الفريق جيدا وكان لابد أن يكون فيه تغيير، كنا نود إحداث ديكليك، لكن الفريق أصبح كتابا مفتوحا لجميع الفرق وكان لابد من إيجاد حلول» وأضاف: «لابد أن تلعب 6 أو 7 سنوات حتى تتوج برابطة أبطال إفريقيا».

«لم أقم بالانتدابات لوحدي وهناك من يريد زعزعة الفريق بكل الطرق»

نفى قاسي السعيد قضية الانتدابات التي أثارها المدرب كازوني وقال: «نفرض أني فرضت على المدرب اللاعبين أي رأيه وشخصيته الانتدابات لم يقم بها قاسي السعيد لوحده، كازوني طلب مناصب وقمت بجلب اللاعبين المتوفرين، لا يمكن الحديث عن بورديوم وحدوش وحتى عروس، فهو لاعب دولي وهناك ناس تريد زعزعة الفريق واستعملوا كل الطرق».

«16 مليون جزائري يناصر المولودية ولو أخطات في حقها لن أبقى دقيقة»

كشف اللاعب الدولي الأسبق أنه يعمل بنية صادقة مع المولودية وقال: «المولودية يناصرها 15 أو 16 مليون جزائري، لو أخطأت في حق الفريق والله ما نزيد دقيقة، أنا أعمل بنية صادقة، في المستقبل قريب نحتفل بمئوية الفريق، الذي لابد أن يكون كبيرا بوصوله إلى100 سنة، الألقاب تأتي مع الوقت، هدفنا الأول مركز تدريب يجهز هذا العام، ثاني صك المولودية يصبح مقبولا لدى الشركات التى نتعامل معها، ثالثا كراء ملعب 5 جويلية وأيضا نحن نتفاوض مع ممول، لكنه منحنا قيمة ليست بقيمة المولودية ورفضناها».

«تنحيتي غير قانونية.. احترم حيرش وخرجنا متصالحين من الاجتماع»

اعتبر قاسي السعيد تنحيته من منصبه غير قانوني وقال: «تنحيتي غير قانونية، كان لابد على المجلس تأديبيي ولو كان العيب فيا، كنت مستعدا أن أرحل ومنصبي ألف واحد يريده، حيرش لم يقدم استقالته، تحدثنا إلى الرئيس المدير العام لسوناطراك، أنا احترم حيرش ولا يوجد مشكل معاه وخرجنا متصالحين من أجل الانطلاق من جديد بنية حسنة».

«صايفي سيعود ونتفاوض مع 3مدربين»

كشف المدير العام الرياضي للعميد عودة صايفي إلى العارضة الفنية للفريق وقال: «صايفي لم يفسخ عقده وإجازته سارية وتحدثنا معه من أجل العودة، بلخير يشرف على الفريق حاليا ونحن نتفاوض مع 3 مدربين لخلافة كازوني» وأضاف: «أعترف بأخطائي وسأعمل على تصليحها».

الفريق الهاوي يصدر بيانا يشجب فيه ما يحدث للمولودية ويوجه رسالة لولد قدور

أصدر الفريق الهاوي لمولودية الجزائر برئاسة مسعود تركي بيانا شجب فيه الأحداث التي يمر بها عميد الأندية الجزائرية، والتي وصفها بالوضعية الخطيرة، والتى ترهن مستقبل فريق تاريخي وأسطوري.

كما وجه البيان رسالة إلى الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ولد قدور وجاءه فيه «أعضاء المكتب التنفيذي للفريق الهاوي لمولودية الجزائر يعقدون اجتماعا استثنائيا بسبب الخلل المتواجد في الفريق منذ سنوات يشجب فيه الأحداث الأليمة التي يعيشها الملايين من أنصار الفريق بسبب سوء التسيير والمتاهة والنتائج السلبية، اليوم وأمام الوضعية الخطيرة التي ترهن مستقبل هذا الفريق التاريخي والأسطوري، يشترط تطهير جذري في الفريق المحترف ويلتمس من الرئيس المدير العام لسوناطراك ولد قدور اتخاذ قرارات في المصلحة العليا للفريق الذي يجب أن يحقق الألقاب ويقود قاطرة الفرق الجزائرية».